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Keşap'ta sel kayıpları: Akkaya hâlâ aranıyor

Keşap'ta sel kayıpları: Akkaya hâlâ aranıyor
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadere köyü mevkisinde sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya'nın (45) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olayın meydana geldiği alandan itibaren 168 kişilik ekip, 40 araç, 6 drone, 4 sonar cihazı, 9 bot ve 2 hassas burunlu köpek ile derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda Akkaya ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuş, aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50) ise kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkmıştı.

Dün yapılan arama çalışmalarında ise Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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