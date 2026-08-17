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Keşap'ta Selde Kaybolan Dayı ve Yeğen İçin 4. Gün Aramaları Sürüyor

Keşap'ta Selde Kaybolan Dayı ve Yeğen İçin 4. Gün Aramaları Sürüyor
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Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta yaşanan selde araçları sulara kapılan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Yaklaşık 200 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla 9 kilometrelik alanda arama yapıyor; hurdaya dönen araçta dayı ve yeğene dair ize henüz ulaşılamadı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış; Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

200 KİŞİLİK EKİP DAYI-YEĞENİ ARIYOR

Dayı- yeğeni arama çalışmaları 4'üncü günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Aracın bulunduğu bölgeden itibaren ekipler, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyetlerini sürdürüp, kayıp dayı ve yeğenine dair ize ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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