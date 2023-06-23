Giresun'da sel ve heyelan: Can kaybı yok

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Giresun'da taşkın, sel ve heyelanların yaşandığı Duroğlu beldesinde, su baskınlarından etkilenip kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Heyelanda kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürerken, Giresun Valisi Enver Ünlü de bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ünlü, son durumla ilgili açıklamasında, "Gerekli tüm tedbirlerimizi almıştık. Tüm ekiplerimizin beklenen olası bir afete karşı sahada olması büyük bir felaketin eşiğinden dönmemizi sağladı. Sahil yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle aksamalar oldu ancak şu an itibarıyla tüm yollarımız açık. Duroğlu'nun mahallelerine ulaşımda heyelan sebebiyle birtakım aksamalar var. Bir vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var. Ekiplerimiz kayıp vatandaşımızı bulmak için çalışıyor. İnşallah onu da kısa sürede salimen buluruz diye dua ediyoruz" diye konuştu.