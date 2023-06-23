Giresun'da Sel Felaketi: 1 Kişi Kayıp

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı. Çetin, "Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan Mahallemizde Rıdvan Coşar adlı vatandaşımızdan haber alamıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu" dedi.

Belde merkezinde, taşkın sel ve heyelanların verdiği hasar da havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; Aksu Deresi'nin su seviyesi ve debisi yükseldiği, heyelanları oluştuğu, çevredeki yollar ile ara sokakların yanında, bazı park halindeki araçların ise sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandığı yer aldı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları, sürüyor.