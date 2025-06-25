Giresun'da Samuray Arısı Salımıyla Biyolojik Mücadele Başlatıldı

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Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 köyde 5 bin 600 adet samuray arısı salarak kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadeleye devam etti.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkeze bağlı 6 köyde 5 bin 600 adet samuray arısı salımı gerçekleştirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele amacıyla doğaya samuray arısı salım çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamasa, son olarak merkeze bağlı Küçükköy, Aydınlar, Çavuşoğlu, Barça, Ülper ve Sarvan köylerinde 5 bin 600 adet samuray arısının salı verildiği ifade edildi.

Bu yöndeki çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından üretilen bu arıcıkların salımları, mezarlıklar ve ilaçlama yapılmayan alanlarda yapılmakta olup diğer hayvanlara ve insanlara herhangi bir zararları bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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