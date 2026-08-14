Giresun'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kayıp

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak sonucu debisi ve su seviyesi yükselen dereler taştı, bazı belde ile ilçe merkezlerinde, sel, taşkın ve su baskınları meydana geldi. Keşap ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi kaybolduğu yönünde ihbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı