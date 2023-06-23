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Giresun'da Sağanak Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Giresun'da Sağanak Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Güncel Haberler

Giresun'un Duroğlu beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve taşkın yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

p>GİRESUN'da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkın yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Doğu Karadeniz'de 2 gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Giresun'da yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Tüysüz - Güncel

Doğu Karadeniz Duroğlu Giresun Güncel Haberler

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