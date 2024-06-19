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Giresun'da restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu

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Giresun'da Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.

Giresun'da bir restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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