Giresun'da restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu

Giresun'da bir restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.