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Giresun'da oy kullanmak için sandığa giden yaşlı adam kalp krizinden öldü

Giresun'da oy kullanmak için sandığa giden yaşlı adam kalp krizinden öldü

Güncel Haberler

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Milletvekili Kalp Krizi Giresun Güncel Haberler

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