Giresun'da otomobilin çarptığı engelli öldü
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Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin akülü engelli aracına çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin akülü engelli aracına çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Fatoğlu mevkisinde, T.Ç. yönetimindeki 34 GIU 363 plakalı otomobil, aynı şeritte ters yönde akülü engelli aracıyla ilerleyen Mehmet Özdemir'e (65) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel