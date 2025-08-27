Giresun'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilpınar mevkisinde meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisinde Emrah K'nin kullandığı 52 AFF 024 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mahmut M. idaresindeki 28 K 9568 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emrah K. ile beraberindeki Yiğit Ç. ve Şaban Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
