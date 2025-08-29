Giresun'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Özlü köyü Bada mevkisinde, Turhan K. (65) idaresindeki 06 TK 1295 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ömer Ö. (58) yönetimindeki 34 ZE 9262 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ömer Ö. ile beraberindeki Tarık (34), Melis (25) ve Sevgi Ö. (50) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel