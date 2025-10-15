Haberler

Giresun'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Giresun'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Azmi G. (29) yönetimindeki 61 SC 028 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karademir köyü mevkisinde Hüseyin Ç. (80) idaresindeki 28 TB 391 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki Esra Ç. (44), Kevser Nigar Ç. (14), Eymen Ömer Ç. (11) ve Rukiye Semra Ç. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.