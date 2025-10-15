Giresun'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Hüseyin Azmi G. (29) yönetimindeki 61 SC 028 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karademir köyü mevkisinde Hüseyin Ç. (80) idaresindeki 28 TB 391 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki Esra Ç. (44), Kevser Nigar Ç. (14), Eymen Ömer Ç. (11) ve Rukiye Semra Ç. (7) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel