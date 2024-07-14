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Giresun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Alucra Çevre Yolu'nun Yüksekokul mevkisi kavşağında, Ersin Aydoğan yönetimindeki 28 ADD 386 plakalı otomobil ile Mustafa Aydın idaresindeki 34 ENT 045 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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