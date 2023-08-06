Giresun'da Otomobil Devrildi: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde, ehliyetsiz sürücü tarafından kullanılan otomobilin devrilmesi sonucu bir kardeş hayatını kaybetti, diğer kardeş ise yaralandı. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.