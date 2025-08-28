Giresun'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yüce köyünün Cımbırtlık mevkisinde Ali Sarıaydın (55) idaresindeki 28 ABK 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile İsa (52) ve Fatma Sarıaydın (52) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel