Giresun'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı

Giresun'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Yüce köyünün Cımbırtlık mevkisinde Ali Sarıaydın (55) idaresindeki 28 ABK 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile İsa (52) ve Fatma Sarıaydın (52) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Jose Mourinho: Benfica hak etti, daha güçlü olan takıma kaybettik

Maç sonundaki açıklamaları Fenerbahçelileri yine çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.