Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Giresun'un Dereli ve Çamoluk ilçelerinde kar ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Diğer ilçelerde de bazı okullar kapalı olacak.

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

