Giresun'da Okulda Yaşanan Cinayetler ve Güvenlik Sorunları

(ANKARA)– CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'da iki kadının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Burada bir güvenlik zafiyeti mi var, bu kişi okula nasıl girdi? Okullarda bunlar nasıl çalışıyor? Silahla okula nasıl bulunabiliyor" diye sordu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yaptığı açıklamada, Giresun'da bugün Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışan bir kişinin, iki kadın görevliyi öldürdüğünü hatırlattı. Gezmiş, şöyle konuştu:

"İki kadın cinayeti yaşandı bugün Giresun'da. Bu kişinin 5 yıl önce okula hükümlü kadrosundan girdiği söyleniyor. Bununla ilgili, ilgili mercilere sorularımı sordum, cevap bekliyorum. Bu kişiler, hükümlüler okullara böyle istedikleri gibi girebiliyorlar mı? Çok yüksek oranda suç kaydı olduğuna dair bilgiler aldım. Burada bir güvenlik zafiyeti mi var? Bu kişi okula nasıl girdi? Okullarda bunlar nasıl çalışıyor? Silahla okula nasıl bulunabiliyor? Olayın takipçisi olacağımı söylemek istiyorum. Gerekli bilgileri aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şu anda Giresun'a gitmek üzere yola çıkıyorum."