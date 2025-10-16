Giresun'da Okul Servisi Şoförlerine Güvenli Sürüş Semineri
Giresun'un Güce ilçesinde düzenlenen seminere okul servisi şoförleri katıldı. Emniyet Amirliği tarafından verilen seminerde, sürücülere güvenli sürüş kriterleri ve acil durumlarla ilgili bilgiler aktarıldı.
İlçe Emniyet Amirliğince Güce Kaymakamlığı binasında gerçekleştirilen seminerde katılımcılara, güvenli sürüş kriterleri ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlar hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler servisi kullanırken sürücülerin dikkat etmeleri gereken hususların ele alındığı toplantıda, acil durumlarda yapılması gerekenler de görüşüldü.
Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel