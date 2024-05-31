Giresun'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi
Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Şenliği'ne Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, davetliler ve öğrenciler katıldı. Ayyıldız, etkinliğin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.
Giresun'un Piraziz ilçesinde "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Stadında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Ayyıldız, etkinliğin de çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.
Çeşitli hediyelerin verildiği çocuklar, şenlikte keyifli vakit geçirdiler.