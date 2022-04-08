Giresun'da öğrenci servisi devrildi, 8 kişi yaralandı
AA - Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Duman köyünde Ali Kanboz idaresindeki 28 M 7075 plakalı servis minibüsü, yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Kanboz ile araçtaki 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel