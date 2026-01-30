Haberler

Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Giresun'da motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 48 yaşındaki İmdat T. ve 57 yaşındaki Engin T. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

İmdat T'nin (48) kullandığı motosiklet, ilçenin Ağalar köprüsü mevkisinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, İmdat T. ile motosikletteki Engin T'nin (57) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
