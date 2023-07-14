Giresun'da Menfezin Çökmesi Sonucu Fabrika Sahibi Tutuklandı

Giresun'da menfezin çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı su fabrikasına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Fabrika sahibi Hakan Aslım tutuklandı, gıda mühendisi A.B. de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

Giresun'da menfezin çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı su fabrikasına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusu sonrası fabrika müdürü E.E. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fabrika sahibi Hakan Aslım tutuklandı, gıda mühendisi A.B. de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,-