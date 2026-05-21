Giresun'da mazlum coğrafyalar yürüyüşü düzenlendi

Giresun'da düzenlenen yürüyüşte, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan gibi bölgelerdeki savaş ve insani krizlere dikkat çekildi. Katılımcılar, mazlum halklarla dayanışma mesajı verdi.

Giresun'da dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, işgaller ve insani krizlere dikkati çekmek amacıyla mazlum coğrafyalar yürüyüşü organize edildi.

Giresun Üniversitesi ve öğrenci toplulukları öncülüğünde Debboy mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, pankartlarla Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Enes Talha Kocagöz, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Sudan ve Yemen'de ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında yaşanan zulümlere karşı insanlığın ortak vicdanını diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, işgaller, insani krizler ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğini vurgulayan Kocagöz, çocukların bombalar altında hayatını kaybettiğini, kadınlar ve sivillerin açlık, susuzluk ve göçle karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Kocagöz, dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların yaşanan zulümlere karşı seslerini yükseltmeye devam ettiğini ifade ederek, "İnsanlık onurunu korumak adına gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, dayanışma organizasyonları ve farkındalık faaliyetleri, mazlum halkların yalnız olmadığını göstermektedir. Çünkü mesele yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak meselesidir." dedi.

Yürüyüşe, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
