Giresun'da mahsur kalan köpek kurtarıldı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Yaralanan köpek, tedavi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı.
Ömerli Mahallesi Çınarcık mevkisinde yamaç arazide çalılıklar arasında köpek gören vatandaşlar, durumu Yağlıdere Belediyesine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, tedavi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.