Giresun'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılık Eğitimi
Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen eğitimde, Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılık ve sosyal konularda bilgilendirme yapıldı. Mahremiyet, zararlı alışkanlıklar ve teknoloji kullanımı üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılık ve sosyal konuları içeren eğitimler düzenlendi.
İlçe Müftülüğü toplantı salonunda organize edilen eğitimde, mahremiyet, zararlı alışkanlık, bağımlılık, çevre ahlakı, arkadaşlık bilinci, akran nezaketi, teknoloji kullanımı ve sigara konularında öğrenciler bilgilendirildi.
Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara zararlı alışkanlıklardan uzak durup kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel