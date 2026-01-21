Haberler

Giresun'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde karla mücadele çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Doğankent Belediyesine ait iş makinesi ile Süttaşı Mahallesinde kar temizleme çalışmasında görevli M.S. idaresindeki iş makinesi, uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler

Yangında 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı'na sert sözler
Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Şok eden sözler! "Seni dövdürürüm"