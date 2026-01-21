Giresun'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Giresun'un Doğankent ilçesinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde karla mücadele çalışması yapan iş makinesinin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Doğankent Belediyesine ait iş makinesi ile Süttaşı Mahallesinde kar temizleme çalışmasında görevli M.S. idaresindeki iş makinesi, uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel