Bulancak'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Bulancak-Bektaş yayla yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 otomobil ve 1 traktörde mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Bulancak-Bektaş yayla yolunda etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güzergahta yolculuk yapan 3 otomobil ile 1 traktör kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sağlık durumları iyi olan yolculara ulaşarak güvenli bölgeye getirdi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
