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Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Süleyman Demirel İlkokulu ile Türk Kızılay Giresun Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada, 71 ünite kan bağışlandı. Okul Müdürü Süleyman Küçükaydın, katkıda bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde ilkokulda kan bağışı kampanyası organize edildi.

Süleyman Demirel İlkokulu ile Türk Kızılay Giresun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde okulda gerçekleştirilen kampanyaya, öğretmen ve veliler destek verdi.

Kampanya kapsamında 71 ünite kan bağışlandığını belirten Okul Müdürü Süleyman Küçükaydın, destek veren herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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