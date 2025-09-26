Haberler

Giresun'da Kamyonet Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Kamyonet Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Giresun'da Aydınlar köyünde meydana gelen kazada bir kamyonet uçurumdan düşerek dere yatağına sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı.

GİRESUN'da kamyonetin uçurumdan yuvarlanıp dere yatağına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yarandı.

Kaza sabah saatlerinde Espiye ilçesi Aydınlar köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet yol kenarındaki uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçta bulunanlardan İbrahim Aydın yaralı olarak kurtarılırken, Osman Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Osman Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
