Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Keşap ilçesinde, E.Ş. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Keşap ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alakaş Mahallesi'nde E.Ş. (35) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada E.Ş. yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel