Haberler

Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde, E.Ş. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alakaş Mahallesi'nde E.Ş. (35) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada E.Ş. yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti

Atletico Madrid'i darmadağın ettiler! Skoru görmeniz lazım
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı

Transfer olduğu gün surat asılmıştı! Herkesi pişman ediyor
Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti

O şehrimizde denizle kara, birbirine girdi