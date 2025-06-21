Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 55 Bin 888 Samuray Arısı Salındı

Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 55 Bin 888 Samuray Arısı Salındı
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Giresun'da kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 55 bin 888 samuray arısı doğaya bırakıldı. Samuray arısı, anavatanında kahverengi kokarcayı etkili bir şekilde kontrol ettiği bilinen bir tür olarak dikkat çekiyor.

Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla 55 bin 888 samuray arısı doğaya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, samuray arısı salımının il genelinde belirli plan dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.

Samuray arısının Doğu Asya kökenli olduğuna işaret edilen açıklamada, anavatanında kahverengi kokarcayı yüzde 80 kontrol altında tutabildiğinin bilindiği vurgulandı.

Samuray arısının diğer arı türleri için herhangi bir risk faktörü oluşturmadığına dikkat çekilen açıklamada, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bu yıl Giresun için yaklaşık 90 bin samuray arısı üretimi planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelince il genelinde 16 Haziran'dan itibaren 55 bin 888 samuray arısı salımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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