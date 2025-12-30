Haberler

Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Çavuşoğlu köyünde bir evin balkonunda yakalanan maymun, hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Ev sahibi Veysel Aksu'nun muzla beslediği maymun, yetkililer tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine geri götürüldü.

Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun bir evin balkonunda yakalandı.

Çavuşoğlu köyündeki evinin balkonunda maymun olduğunu gören Veysel Aksu, durumu yetkililere bildirdi.

Aksu'nun muzla beslediği maymun, ekiplerce yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.

Maymunun, Aksu Mahallesi'nde bulunan Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki kafesinden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı