Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı
Giresun'un Çavuşoğlu köyünde bir evin balkonunda yakalanan maymun, hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Ev sahibi Veysel Aksu'nun muzla beslediği maymun, yetkililer tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine geri götürüldü.
Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun bir evin balkonunda yakalandı.
Çavuşoğlu köyündeki evinin balkonunda maymun olduğunu gören Veysel Aksu, durumu yetkililere bildirdi.
Aksu'nun muzla beslediği maymun, ekiplerce yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.
Maymunun, Aksu Mahallesi'nde bulunan Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki kafesinden kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel