Giresun'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 90 litre alkol bulundu

Giresun'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 90 litre alkol bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Çanakçı ve Piraziz ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 90 litre etil alkol, 7,2 litre el yapımı kaçak alkol, 4 adet alkol aroma kiti ve 1 alkol kontrol test kiti ele geçirildi; 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, Çanakçı ve Piraziz ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 90 litre etil alkol, 7,2 litre el yapımı kaçak alkol, 4 adet alkol aroma kiti ve bir adet alkol kontrol test kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA