Giresun'da jandarma tarafından bulunan şahin koruma altına alındı
Giresun'un Örenkaya köyünde jandarma ekipleri tarafından bulunan şahin, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Giresun'da jandarma tarafından bulunan şahin koruma altına alındı.
İlçenin Örenkaya köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, yol kenarındaki şahini gördü.
Ekipler, bulunduğu yerden aldıkları kuşu, Giresun Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yapılan ilk muayenesinde bitkin olduğu belirlenen şahin koruma altına alındı.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.