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Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri protesto edildi

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Giresun'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Ogün Elifoğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınadı ve derhal ateşkesin sağlanarak insani yardımın acilen önünün açılması gerektiğini belirtti.

Giresun'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ogün Elifoğlu, siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'de insanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta olmadığını belirten Elifoğlu, " Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." dedi.

Elifoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Temsilciler Meclisinde konuşma yapmasına ve ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Yine Siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye'yi gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastle şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize başsağlığı diliyoruz."

Elifoğlu, derhal ateşkesin sağlanarak, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımın acilen önünün açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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