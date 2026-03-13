Haberler

Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtıldı

Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, ilkokul öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi kapsamında eşofman takımları dağıttı. Proje, kursiyerlerin mesleki becerilerini üretime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce dikilen eşofman takımları ilkokul öğrencilerine hediye edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi uygulandı.

Proje kapsamında, kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan eşofman takımları ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Kıyafetlerin dağıtımında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Emrah Azman, çocuklarla sohbet etti.

Kursiyerlerin mesleki becerilerinin üretime dönüştürülmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde, ortaokul öğrencileri için de çeşitli ürünler hazırlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...