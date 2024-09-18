Giresun'da İlköğretim Haftası Törenle Başladı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesindeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Hekim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ilçede 1522 öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirtti.

Törene, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanvekili Ahmet Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve veliler katıldı.