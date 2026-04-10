Giresun'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 1537 kişi katıldı

Giresun İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasından 1537 kişinin faydalandığını bildirdi.

Aksoy, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 73 bin vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Bu kişilerin boyunun ve kilosunun ölçülerek bilgilendirme sağlandığını kaydeden Aksoy, "1537 vatandaşımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize başvurdu ve yaklaşık 4 bin 136 kilo da onlardan zayıflama sağladık." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kendisinin de Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kilo verdiğine değinerek, kendisinin de yaklaşık 25 kilo verdiğini kaydetti.