Giresun'da Hz. Peygamber ve Namaz Konulu Konferans Düzenlendi

Giresun'da Hz. Peygamber ve Namaz Konulu Konferans Düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 'Hz. Peygamber ve namaz' konulu bir konferans yapıldı. İlahiyatçı Ahmet Bulut'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlendi.

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, namaz ve helal konularının önemine değindi.

Konferansa Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, İlçe Müftüsü İsa Akbaş, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
