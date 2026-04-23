Giresun'da heyelan; sondaj makinesi toprak altında kaldı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde, maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu sondaj makinesi, toprak yığını altında kaldı. Bölgeden uzaklaşan işçiler, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dereli ilçesi Yeşiltepe köyünde faaliyetini sürdüren özel şirkete ait maden sahasında, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu maden çalışma sahasında bulunan sondaj makinesi, kayan toprak kütlesinin altında kaldı. Yamaç arazide toprak hareketliliğini fark eden işçiler, bölgeden uzaklaşıp, toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Heyelan anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, iş makinesinin heyelanla kayan toprağın altında kaldığı, çevreyi toz bulutunun kapladığı, panik yaşayan işçilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
