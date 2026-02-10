Haberler

Giresun'da heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksama yaşandı

Giresun'da etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi ve bazı köy yollarında ulaşım aksadı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dünden itibaren yağışın etkili olduğu belirtildi.

Espiye ilçesine bağlı Seydiköy ile Güce ilçesine bağlı Düzçukur köyünde heyelan meydana geldiği vurgulanan açıklamada, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

