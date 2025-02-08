Giresun'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Giresun'un Alucra ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Alucra ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İlçenin Karabörk Köyü girişinde Metin Hışırcı yönetimindeki 28 ACC 268 plakalı hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Harun Bener, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel