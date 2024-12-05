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Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı

Giresun'da
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Giresun'un Espiye ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 7 okuldan öğrenci katıldı.

Yarışmada Bulancak İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Esat Aydemir birinciliği, Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Dumanlı ikinciliği, Giresun Hurşit Bozbağ İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Arda Çetin de üçüncülüğü elde etti.

Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

İl birincisi olan Süleyman Esat Aydemir'in Bayburt'ta yapılacak bölge finaline katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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