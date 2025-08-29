Giresun'da Geçici Hayvan Bakımevii İnşası Başlıyor

Giresun'da Geçici Hayvan Bakımevii İnşası Başlıyor
Giresun'un Espiye ilçesinde, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda barınması için geçici bir hayvan bakımevi inşa ediliyor. Belediye Başkanı Erol Karadere, bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Giresun'un Espiye ilçesinde geçici hayvan bakımevi inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Erol Karadere, Kaleboynu Mahallesi Kızıldere mevkisindeki bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Karadere, bakımevinde sahipsiz hayvanların daha güvenli, sağlıklı ve güzel koşullarda barınmalarının sağlanacağını belirtti.

Geçici hayvan bakımevinde kapalı ve açık barınma alanları ile muayene ve ameliyathane birimleri yer alacak.

