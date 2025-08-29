Giresun'da Geçici Hayvan Bakımevii İnşası Başlıyor

Giresun'un Espiye ilçesinde geçici hayvan bakımevi inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Erol Karadere, Kaleboynu Mahallesi Kızıldere mevkisindeki bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Karadere, bakımevinde sahipsiz hayvanların daha güvenli, sağlıklı ve güzel koşullarda barınmalarının sağlanacağını belirtti.

Geçici hayvan bakımevinde kapalı ve açık barınma alanları ile muayene ve ameliyathane birimleri yer alacak.