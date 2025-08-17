Giresun'da Fındık Bahçesine Devrilen Kamyonette 4 Aile Üyesinin Cenazesi Defnedildi

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kazada vefat eden Yusuf Alim (37), babası Mustafa Alim (80), annesi Hacer Çil (73) ve kız kardeşi Hanife Taş için ilçedeki Harşit Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Yusuf ve Mustafa Alim ile Hacer Çil'in cenazeleri Kozköy köyünde, Hanife Taş'ın cenazesi ise Giresun merkezdeki mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz tedavisi ise hastanede devam ediyor.