Mezar yeri bakmak için otomobille yola çıkan dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Giresun'un Bulancak ilçesinde mezar yeri bakmak üzere yola çıkan otomobilin dereye uçması sonucu Emin Yılmaz ve dayısı Raif Şimşek hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde mezar yeri bakmak için yola çıkan otomobilin dereye uçması sonucu Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek'in (61), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Diğer yandan dayı ile yeğeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz'ın kontrolünden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobil, Pazarsuyu Deresi'ne uçtu. Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup, akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, yanındaki dayısı Raif Şimşek otomobilde sıkıştı. İhbarla kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın, kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi.

'NUR İÇİNDE YAT BABAM'

Raif Şimşek'in yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte önceki gün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Yılmaz'ın ise kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren 'Nur içinde yat babam 11.12.1997-11.12.2025' notuyla paylaşım yaptığı görüldü.

ANNESİ DE DÜN DEFNEDİLDİ

Raif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz için bugün Teyyaredüzü Mahallesi Serpile Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Dayı ile yeğeni, cuma vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan Raif Şimşek'in ölen annesi Ayşe Şimşek'in cenazesi dün Bulancak ilçesine bağlı Kuzköy'de toprağa verilirken, dayı ile yeğeninin yaşamını yitirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkıp, dereye uçtuğu, metrelerce yükseğe suyun fışkırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
