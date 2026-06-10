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Giresun'da evde çıkan yangında hasar oluştu

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Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Giresun'un Espiye ilçesinde evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
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