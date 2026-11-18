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Giresun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücünün eşi öldü, kendisi de yaralandı.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde ehliyetsiz olduğu belirlenen Emine T'nin (61) kullandığı 28 AV 422 pkalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün eşi Abdullah T. (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Emine T. ise kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA