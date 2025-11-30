Haberler

Giresun'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Giresun'da bir minibüsle çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Orhan Kazımlı (16), kazanın ardından hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'da yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Orhan Kazımlı (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çerkez mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Osman T. (52) idaresindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki 28 AEB 166 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Kazımlı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Orhan Kazımlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kazımlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Kazımlı'nın sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
